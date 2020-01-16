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  4. GÜNCELLEME- Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME- Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin telefonla aradıkları 76 yaşındaki S.Ö'yü, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler" diyerek dolandırmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A, S.P, H.G. ile A.S, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların, polise yakalanmamak için kılık değiştirdikleri ve sakal tıraşı oldukları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir

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