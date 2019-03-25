GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Savcılık sorguları tamamlanarak mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.C.D, E.B, D.Y, A.S, E.Ç, Ö.B, S.Ç, A.Ö. ve Y.K. tutuklandı, U.S, Ş.B, İ.Ç. ve M.A.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmiş, 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için 20 Mart'ta Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

