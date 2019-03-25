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GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 9'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları belirlenen askeri personellere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum'da yakalanan ve SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan zanlılardan M.A. tutuklandı, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı 7'si serbest bırakıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13 zanlı daha Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.C.D, E.B, D.Y, A.S, E.Ç, Ö.B, S.Ç, A.Ö. ve Y.K. tutuklandı, U.S, Ş.B, İ.Ç. ve M.A.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmiş, 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için 20 Mart'ta Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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askeri yapılanma FETÖ Kayseri mahrem imam

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