GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 32'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirlenen ve daha önce haklarında idari işlem yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 60 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı rütbesinden 60 şüpheliyi gözaltına almak için çalışma başlattı.

Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 32 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

