GÜNCELLEME - FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen ve 36 astsubaydan oluşan 49 muvazzaf, 16'sı meslekten ihraç, 22'si askeri okuldan ilişiği kesilen asker, özel sektör çalışanı 22 öğretmen, 5 doktor, 3 polis memuru ve bir komiser yardımcısının da bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda şu ana kadar 154 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkez olmak üzere 42 ilde haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması ve kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyeleri ile FETÖ mensuplarının "gaybubet" olarak adlandırdığı adreslere yönelik çalışma başlatıldı.

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de aralarında yer aldığı 183 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün "Al-i Heyet" olarak adlandırdığı yapıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte yer alan Barbaros Kocakurt'un firari yeğeni H.K. ile eşi S.U.K. de bulunuyor.

Öte yandan, polis ekipleri, örgüt mensuplarının "gaybubet" olarak adlandırdığı adreslere de operasyon düzenledi. Örgüte ait 34 hücre evinin de deşifre edildiği operasyonda, ülke genelinde FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlı da gözaltına alındı.

Yakalanan asker şüphelilerin, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması içinde yer alarak halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, kendilerinden sorumlu "mahrem imam" olarak adlandırılan kişilerle görüşmeyi sürdürdükleri belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında mahrem yapılanmada yer aldıkları tespit edilen örgüt hiyerarşisinde "genel müdür", "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" gibi görevlerde bulundukları belirlenen 12 şüpheli ile özel sektör çalışanları da bulunuyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 62 bin lira, 2 bin 770 ABD doları, 2 bin 700 avro ile çok sayıda örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Operasyon görüntüleri basınla paylaşıldı

Bu arada, İzmir Emniyet Müdürlüğü, operasyona ilişkin görüntüleri basın mensuplarına dağıttı. Drone desteğiyle çekilen görüntülerde, güvenlik güçlerince uygulanan önlemler ve şüphelilerin gözaltına alınarak emniyete götürülmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, ekiplerin hücre evlerindeki arama çalışmaları ve poşetlere sarılarak gizlenmiş yüklü miktarda para dikkati çekiyor.

