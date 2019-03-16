HABER

GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 22:42 | Son Güncelleme

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokaklara döküldü - Paris'te polisin eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteride 192 kişi gözaltına alındı, 53 kişi yaralandı - Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle "kriz masası" oluşturulduğunu açıkladı GÖZALTI VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR VE BAŞBAKANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkarken, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri, 18. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Eylemciler, Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Polis, taş ve şişe atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Caddede birkaç barikatı ateşe veren göstericiler, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmaladı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yaktı.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıktı. Alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Şiddet oranının geçen haftalara göre daha yüksek olduğu görülen başkentteki gösteride, 192 kişinin gözaltına alındığı ve 17'si polis 42 kişinin yaralandığı açıklandı.

- "Kriz masası oluşturuldu"

Başbakan Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, eylemlerdeki şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirterek, olayları çıkaranları destekleyenlerin de suçlu olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemdeki şiddet olaylarını kınadı.

Valiliğe şiddet olaylarına en sert şekilde cevap verilmesi talimatı veren Castaner, Paris'teki gösteriye 7-8 bin kişi katıldığını belirterek, bunlardan 1500'ünü "aşırı şiddetli" kişiler olarak nitelendirdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da başkentteki şiddet olayları nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu belirtti.

Diğer taraftan "iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçilmesini" isteyen binlerce kişi, birçok kuruluşun ortak çağrısıyla Trocadero Meydanı'ndan Opera Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Opera Meydanı'nda kendilerini bekleyen sarı yeleklilerle Republique Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) da gösteriye destek verdi.

Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lyon ve Marsilya gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi. Olayların çıktığı Toulouse'daki gösteride 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke çapındaki gösterilere 32 bin 300 kişi katıldı.

- Protestolar

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Mediapart internet sitesinin haberinde ise sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı kaydedilmişti.

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Ses yarışması yıldızı serbest bırakıldıSes yarışması yıldızı serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.