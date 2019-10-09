HABER

GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

İki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir otomobilin çalınması ve minibüsten hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Otodan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde, bir minibüsten hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen B.Ç'yi operasyonla yakaladı. Zanlının adresinde bulunan çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

İbrahimli Mahallesi'nde de bir otomobilin çalınması üzerine çalışma yapan ekipler, şüphelilerin Ö.K. ile Y.G. olduğunu tespit etti.

Başka bir araçla seyir halinde oldukları belirlenen Ö.K. ve Y.G, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı. Çalınan otomobil ise bulunarak, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Tarihi Bakras Kalesi'nde yangınTarihi Bakras Kalesi'nde yangın
Son dakika! İşte 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı an!Son dakika! İşte 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı an!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gaziantep Emniyet Müdürlüğü hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ceylanpınar'da vatandaşlara 'evlere girin' uyarısı!

Harekat sonrası 'evlerinize girin' uyarısı

SON DAKİKA! Akçakale'de okullar tatil edildi

Harekat sonrası okullar tatil edildi

Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet açıkladı! Harekata destek için okutulacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması!

Harekatın başlamasının ardından Dışişleri'nden ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine Barış Pınarı Harekatı telefonu

Erdoğan siyasi parti liderlerini aradı!

Uzmanlar Barış Pınarı harekatını yorumladı! 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'

Uzmanlar Barış Pınarı harekatını yorumladı! 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.