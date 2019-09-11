CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere pazar günü olağanüstü toplanıyor.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin "ilhak edileceği" yönündeki ifadelerine tepki gösterilerek, bu girişimin Filistin halkının haklarına yeniden ve tehlikeli bir saldırı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun "ilhak" vaadini görüşmek üzere 15 Eylül Pazar günü olağanüstü toplanılacağı belirtilen açıklamada, öncesinde üst düzey yetkililerin katılımıyla hazırlık toplantısı yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de "Toplantıda, bu düşmanca tutuma karşı acil siyasi ve hukuki hamleler görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Useymin, Netanyahu'nun hukuksuz açıklamalarının yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.