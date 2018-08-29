GÜNCELLEME- İngiliz kadının ameliyat sırasında öldüğü iddiası

İZMİR (AA) - İzmir Sağlık Müdürlüğünden, 28 yaşındaki İngiliz Leah Cambridge'in özel bir hastanede kalça ameliyatı sırasında hayatını kaybettiği iddiaları üzerine araştırma başlatıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leah Cambridge'in 2 gün önce özel bir hastanede estetik amaçlı kalça operasyonuna alındığı ve ameliyat sırasında yaşamını kaybettiği bilgisini aldıklarını belirtti.
Genç yaşta bir hastanın estetik amaçlı operasyonda hayatını yitirmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Salnur, Cambridge'in ailesine başsağlığı diledi.
Salnur, konuyu araştıracaklarını vurgulayarak, "Tıbben gerekenler yapıldı mı, yapılmadı mı bakacağız. Araştırma başlatacağız, gerekirse soruşturma açacağız. Tıbben bir eksikliğin olup olmadığını hastane yönetimi de araştırıyor. Hem yönetimle hem de hekimle görüşeceğiz. Hekim de hastane de böyle bir aksiliğin olmasını istemez. Üzüntü duyuyoruz. Konuyu araştıracağız ve gerekeni yapacağız." diye konuştu.
- "Çok üzgünüm"
Ameliyata giren Op. Dr. Ali Üçkan ise yaptığı yazılı açıklamada, Leah Cambridge'in vücut şekillendirme operasyonu amacıyla kendisine başvurduğunu belirterek, "Hasta maalesef ameliyat esnasında meydana gelen ani bir komplikasyondan dolayı tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Hem bir hekim hem de bir insan olarak çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Ameliyat öncesi ve süresince yapılan bilgilendirme, tıbbi incelemeler ve sağlık hizmeti yönünden bir kusur veya eksiklik olmadığını iddia eden Üçkan, şunları kaydetti:
"Bu tür ameliyatlarda istenmeyen ve öngörülemeyen risklerin her zaman olduğu bilimsel bir gerçektir ve tüm dünyada çok sayıda benzer durum bildirilmektedir. Hastanın ailesi ile de görüşülerek gerekli bilgiler verilmiştir. Gösterdikleri anlayış için acılı aileye yeniden teşekkür eder ve başsağlığı dilerim."
Estetik amaçlı operasyon sırasında İngiliz hastanın öldüğü bilgisini doğrulayan özel hastane yetkilileri, ameliyat sırasında komplikasyon oluştuğunu öğrendiklerini, bu tür ameliyatlarda komplikasyon riskinin binde 2-5 olduğunu aktardı.
Yetkililer, cenazenin yakınlarına teslim edildiği bilgisini de verdi.
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