GÜNCELLEME- İngiliz kadının ameliyat sırasında öldüğü iddiası

Salnur, konuyu araştıracaklarını vurgulayarak, "Tıbben gerekenler yapıldı mı, yapılmadı mı bakacağız. Araştırma başlatacağız, gerekirse soruşturma açacağız. Tıbben bir eksikliğin olup olmadığını hastane yönetimi de araştırıyor. Hem yönetimle hem de hekimle görüşeceğiz. Hekim de hastane de böyle bir aksiliğin olmasını istemez. Üzüntü duyuyoruz. Konuyu araştıracağız ve gerekeni yapacağız." diye konuştu.

Ameliyata giren Op. Dr. Ali Üçkan ise yaptığı yazılı açıklamada, Leah Cambridge'in vücut şekillendirme operasyonu amacıyla kendisine başvurduğunu belirterek, "Hasta maalesef ameliyat esnasında meydana gelen ani bir komplikasyondan dolayı tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Hem bir hekim hem de bir insan olarak çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Ameliyat öncesi ve süresince yapılan bilgilendirme, tıbbi incelemeler ve sağlık hizmeti yönünden bir kusur veya eksiklik olmadığını iddia eden Üçkan, şunları kaydetti:

"Bu tür ameliyatlarda istenmeyen ve öngörülemeyen risklerin her zaman olduğu bilimsel bir gerçektir ve tüm dünyada çok sayıda benzer durum bildirilmektedir. Hastanın ailesi ile de görüşülerek gerekli bilgiler verilmiştir. Gösterdikleri anlayış için acılı aileye yeniden teşekkür eder ve başsağlığı dilerim."

Estetik amaçlı operasyon sırasında İngiliz hastanın öldüğü bilgisini doğrulayan özel hastane yetkilileri, ameliyat sırasında komplikasyon oluştuğunu öğrendiklerini, bu tür ameliyatlarda komplikasyon riskinin binde 2-5 olduğunu aktardı.

Yetkililer, cenazenin yakınlarına teslim edildiği bilgisini de verdi.

