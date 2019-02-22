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GÜNCELLEME - İnterpol'un aradığı DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı - Zanlılara yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İnterpol'un aradığı DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından mavi ve kırmızı bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda gözaltına alınan, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınların yanı sıra bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q, Bursa Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden L.F. ve S.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.K. ve M.O.Q. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MİT ve polis ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine gelerek bir evde saklandığını tespit etmişti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu adrese 17 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 4 zanlıdan L.F. ile S.D'nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı ortaya çıkmış, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunmuştu.

İnterpol'un aradığı DEAŞ üyesi kadınlar Bursa'da yakalandı

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DEAŞ Kırmızı Bülten

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