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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 18:46 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 23'ü gerçek mermiyle olmak üzere 50 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu 23'ü gerçek mermiyle olmak üzere 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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