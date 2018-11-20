HABER

GÜNCELLEME - Kabil'de mevlit töreninde intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

Saldırıda 50 kişi öldü, 85 kişi yaralandı ÖLÜ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAY EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mevlit Kandili töreninde düzenlenen intihar saldırısında 50 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı yolu güzergahındaki Oranus Düğün Salonu'nda Mevlit Kandili töreni esnasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 50 kişinin öldüğünü, 85 kişinin yaralandığını söyledi.

Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın çok sayıda din aliminin katıldığı Mevlit Kandili töreninde üzerine yerleştirdiği bomba düzeneğini patlattığını açıkladı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin saldırıyı kınadığını ve yarın için ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Saldırı esnasında salonda bin kişinin olduğu, salonunun camlarının kırıldığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

PARTNERInstagram'ın yeni modası sıra dışı kaş akımı!Instagram'ın yeni modası sıra dışı kaş akımı!
ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdiABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi
Sağmalcılar viyadüğündeki intihar girişimi trafiği kilitlediSağmalcılar viyadüğündeki intihar girişimi trafiği kilitledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan intihar saldırısı Kabil

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.