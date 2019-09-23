HABER

GÜNCELLEME - Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi öldü - Adliyeye sevk edilen 2 kız kardeşten biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaylageriş Mahallesi'nde Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö'nün eşi Hava Ö, kızları Seda Ö. (19), Ebru Ö. (22) ve Semanur Ö. de dahil oldu.

Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö, ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Mustafa Ö, eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Zanlılardan Mustafa Ö'nün eşi Hava Ö. ve kızları Semanur Ö, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan Ebru Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Seda Ö, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ebru Ö, mahkemedeki ifadesinde, amcasının kardeşi Seda Ö'ye sopayla vurduğunu öne sürerek yere düşen kardeşini savunmak için bıçağı rastgele savurduğunu ve öldürmek kastı olmadığını iddia etti.

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor”
Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdiBarajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çöp kardeş kavga Samsun tartışma Tekkeköy

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.