HABER

GÜNCELLEME - Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi DETAY EKLENDİ

KARS/ANKARA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesindeki Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars Jandarma Komutanlığınca Kağızman ilçesindeki Madur bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, birbirine yakın iki sığınakta F-16 ile vurulduğu öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldiTürkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildiKurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi
Bakan duyurdu! Sona gelindiBakan duyurdu! Sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Kağızman Kars Madur kırsalı operasyon terörist

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.