GÜNCELLEME - Kaybolduğu sanılan Hollandalı turist ülkesine dönmüş

Tatil için geldiği Antalya'da kendisinden haber alınamadığı için kaybolduğu sanılan 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro'nun ülkesine döndüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 20 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Navarro, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otele yerleşti.

Navarro, iddiaya göre bu tarihten dört gün sonra birlikte tatil yaptığı arkadaşına "Antalya'da kalacağını" söyleyerek otelden ayrıldı.

Kızlarından 3 gün boyunca haber alamayan Hollanda'daki ailesinin talebi üzerine bir sosyal medya platformu tarafından kayıp ilanı yayımlandı.

İlanı ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Navarro'nun bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Kristel Navarro'nun ülkesine döndüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Navarro'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hollandalı turistin aynı gün saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü bildirildi.

