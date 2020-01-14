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  4. GÜNCELLEME - Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı

GÜNCELLEME - Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Balıkçı İlyas Domaç'ın cenazesi, Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı.

Kilyos açıklarında 10 Ocak'ta meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar Gemisi su altı araması yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi de su üstünde arama faaliyeti yürütüyor. Çalışmalar sırasında 1 balıkçının daha cesedi, TCG Alemdar Gemisi derin su dalgıçlarınca 1,5 saatlik çalışma sonucu 77 metre derinlikten çıkarıldı.

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalarda bir balıkçının daha cesedine ulaşıldığı belirtilerek, "Kayıp balıkçılardan İ.D'nin naaşı çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kaybolan diğer balıkçı için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Kazayı anlattı

Sudan çıkarılan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine getirildi.

Cenazenin savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin basın mensuplarına bilgi veren ölenlerin yakını Abdullah Işıldak, balıkçılardan İlyas Domaç'ın çocukluk arkadaşı, kayıp balıkçı Yusuf Coşkun'un ise dayısının oğlu olduğunu kaydetti.

Kazadan kurtulan Fatih Coşkun'un Yusuf Coşkun'un oğlu olduğunu ve kaza anını kendisine anlattığını söyleyen Işıldak, Fatih Coşkun'un anlattıklarını şöyle aktardı:

"Kaza anında Yusuf Coşkun ile İlyas Domaç, geminin altında kamaradaydı. Yusuf çay içiyor, İlyas mutfakta yemek yapıyormuş. Fatih, 'Gemi öyle bir çarptı ki ağabey Ali ile bir tayfa dışarıda. Onlar denize düştü. Ağabey ben denize düşmedim. Ben kendimi demirlere tutunarak denize attım. Kardeşimi buldum denize düşünce. El ele tutuştuk. Soğuktan donmak üzereyken Samsunlu bir motorcu halat attı. Önce kardeşimi, sonra kendimi çektim yukarıya.' O şekilde kurtuluyorlar. İlyas Domaç'ın cenazesini getiriyorlar şimdi. 50 senedir görüyordum kendisini, o şekilde görmek istemem. Kayıp Yusuf'un cenazesi de oradadır bence. Ağlar var bir sürü orada olabilir."

- Olay

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İlyas Domaç Kilyos sahil güvenlik komutanlığı

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