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GÜNCELLEME - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 20:11 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli operasyon uyuşturucu

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