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GÜNCELLEME - Kocaeli'de hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:26 | Son Güncelleme

Kartepe ilçesindeki bir marketten 40 bin lira değerinde sigara, kuruyemiş ve cep telefonu aksesuarı çaldığı öne sürülen 3 Gürcistan uyruklu şüpheliden biri tutuklandı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Maşukiye Mahallesi'nden bulunan bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, marketten 40 bin lira değerinde sigara, kuruyemiş ve cep telefonu aksesuarları çaldığı ileri sürülen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda Gürcistan uyruklu zanlılar G.O. (31), B.T. (31) ve D.M'yi (27) gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.O, hakkında daha önce verilen karar doğrultusunda Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T. ve D.M. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklandı, D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Bu arada, hırsızlık olayı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki levyeyle marketin cam kapısını esneterek açması ve marketteki malzemeleri alması yer alıyor.

Kocaeli'de hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

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