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GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü DSİH üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DSİH'e yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, DSİH terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen S.Ç, O.A. ve G.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi (DSİH) DSİH Terör örgütü

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