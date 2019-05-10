GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DSİH'e yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, DSİH terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen S.Ç, O.A. ve G.K'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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