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GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

D-100 kara yolunda 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı Ankara istikameti, trafiğe açıldı YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı D-100 kara yolu Ankara istikameti, trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul yönünde, özel halk midibüsü ile bir otomobil ve hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen özel halk midibüsü, 2 otomobil ve 1 kamyona çarparak durabildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, olay yerine gelen polis ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 kara yolunun İstanbul yönünde tek şeritten, Ankara istikametinde ise yan yollardan sağlanan trafik normale döndü.

Öte yandan kaza anı, kazaya karışan bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, seyir halindeki otomobilin önüne hafif ticari aracın geçmesi görülüyor.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

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Anahtar Kelimeler:
D-100 Kocaeli zincirleme trafik kazası

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