HABER

GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

Karatay ilçesinde evlerine giren maskeli bir kişi tarafından vurulan çift öldü, pencereden atlayan kızları Büşra Büyükşen yaralandı - Büşra Büyükşen, karakoldaki ifadesinde silahın tutukluk yapması üzerine kurtulduğunu anlattı CENAZE TÖRENİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Konya'da maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan çift hayatını kaybetti, pencereden atlayan kızları Büşra Büyükşen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Metin Büyükşen'in (55) evine, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi girdi.

Saldırgan av tüfeğiyle Metin Büyükşen'i başından, eşi Necla Büyükşen'i (54) ise göğsünden vurdu.

Metin ve Necla Büyükşen olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen (20) ise pencereden atlayarak yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan Büşra Büyükşen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan karı-kocanın cenazesi Konya Numune Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından cenaze töreni için İsmil Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine ailenin yakınları katıldı.

Cenazeler, namazın ardından İsmil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- "Hiçbir şey söylemeden babama ateş etti"

Öte yandan, Metin ve Necla Büyükşen'in Uşak'ta üniversite öğrencisi olan ve tatil için ailesinin yanına geldiğini söyleyen kızları Büşra Büyükşen'in saldırı sırasında pencereden atlayıp kaçarak mahallenin karakoluna sığındığı öğrenildi.

Büşra Büyükşen'in, karakoldaki ifadesinde, "Yüzü maskeli, ellerinde eldiven olan bir kişi eve girerek hiçbir şey söylemeden babama ateş etti. Bana doğru çevirince tüfeği tutukluk yaptı. Ben de bu sırada evin çatı katına çıktım. Pencereden atlayarak yola doğru koştum. Yolda bir komşumuzun aracını durdurarak karakola geldim." dediği belirtildi.

Büşra Büyükşen'in çatı katından atlaması sonucu ayak serçe parmağının kırıldığı, yüzünde de darp izleri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarmanın, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
Sınıra askeri sevkiyatSınıra askeri sevkiyat
İYİ Parti Denizli il yönetimi istifa ettiİYİ Parti Denizli il yönetimi istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet İsmil Mahallesi Konya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.