GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Metin Büyükşen'in (55) evine, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi girdi.

Konya'da maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan çift hayatını kaybetti, pencereden atlayan kızları Büşra Büyükşen yaralandı.

- "Hiçbir şey söylemeden babama ateş etti"

Öte yandan, Metin ve Necla Büyükşen'in Uşak'ta üniversite öğrencisi olan ve tatil için ailesinin yanına geldiğini söyleyen kızları Büşra Büyükşen'in saldırı sırasında pencereden atlayıp kaçarak mahallenin karakoluna sığındığı öğrenildi.

Büşra Büyükşen'in, karakoldaki ifadesinde, "Yüzü maskeli, ellerinde eldiven olan bir kişi eve girerek hiçbir şey söylemeden babama ateş etti. Bana doğru çevirince tüfeği tutukluk yaptı. Ben de bu sırada evin çatı katına çıktım. Pencereden atlayarak yola doğru koştum. Yolda bir komşumuzun aracını durdurarak karakola geldim." dediği belirtildi.

Büşra Büyükşen'in çatı katından atlaması sonucu ayak serçe parmağının kırıldığı, yüzünde de darp izleri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarmanın, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

