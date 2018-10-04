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GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de 4 katlı tekstil fabrikasının giriş katındaki boyama bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor - İstanbul Büşükşehir Belediyesi: "Binanın üst katlara sirayetin önlendiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı." İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de tekstil ürünleri imal eden bir fabrikada yangın çıktı.

Tevfik Bey Mahallesi Tahsin Tekelioğlu Caddesi'ndeki tekstil ürünleri imal eden fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiyenin Küçükçekmece'de 4 katlı fabrikanın, tekstil boyama bölümünde çıkan yangına müdahalesinin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Her katı 2 bin metrekare olan binanın üst katlara sirayetin önlendiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sefaköy, Kocasinan, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar itfaiye grupları 22 araç, 52 personelle söndürme çalışmalarına katılıyor. İhbarın gelmesiyle 09.58'de hareket eden ekipler, 10.03'te yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı."

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi Tahsin Tekelioğlu Caddesi

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