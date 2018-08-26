GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaylayolu köyü yakınlarında bulunan İkitaş Kanyonu'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının olduğu bölgenin sarp olmasından dolayı helikopterle müdahale edildiğini belirten Kayım, şöyle konuştu:

"Yangının çıktığı bölge yangın kulelerimizin görüş alanının dışında bulunuyor. Vatandaşlarımızın ihbarı üzerine hemen harekete geçtik ve ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Talebimiz üzerine bölgeye gelen 2 yangın söndürme helikopteri hemen çalışmalara başladı. Ekiplerimiz de karaçam ve meşe ağaçlarının olduğu yangın çıkan bölgeyi çevirdi. Yaklaşık 1 dekarda etkili olan yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı."

Kayım, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

