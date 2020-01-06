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  4. GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

İstanbul-Antalya seferini yapan Abdülkadir Çalışır idaresindeki 35 PK 828 plakalı otobüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 39. kilometresinde Kümbet Kavşağı yakınında bariyerlere çarpıp yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araçtaki kişilerden 21'i yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kütahya OTOBÜS trafik kazası yaralı

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