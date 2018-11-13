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GÜNCELLEME - Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

Sakarya'da Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ile beraberindeki kişi, lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Olayla ilgili lastik fabrikasında çalışan işçi gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ile beraberindeki kişiyi silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Karacan ile henüz ismi öğrenilemeyen iş yeri temsilcisi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı. Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı<br />

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı<br />

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı<br />

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abdullah karacan sakarya silahlı saldırı

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