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GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 2 hektarlık alanda zarara yol açtı.

İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı'daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 70 orman işçisi, 2 arazöz ve 3 su tankı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'de orman yangını

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Mersin orman yangını Silifke söndürüldü

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