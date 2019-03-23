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GÜNCELLEME - Mersin'de telefonla dolandırıcılık zanlılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 84 yaşındaki Önder S'yi ev telefonundan arayarak hakkında kuyumcu soygununa karıştığına yönelik bilgiler olduğunu söyledi.

Şüphelilerin, "güvenlik önlemi" adı altında parasını hesabından çekmesi gerektiğini belirttiği Önder S, bankadan 53 bin lira çekerek yanına gelen zanlıya verdi.

Önder S, sonrasında telefonda konuştuğu kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Dolandırıcılıkla ilgili çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Sibel Z'nin de benzer yöntemle 6 bin 500 dolarının alındığını tespit etti.

Müştekilerin ifadelerinin ardından teknik inceleme başlatan polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını da inceleyerek şüphelilerin İ.Ç. (35), İ.Z. (30), Ö.F.Ç. (19), Ş.T. (31), A.O. (40), A.R. (34), Ç.B. (30) ve R.Ş. (35) olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

- Parayı çöp kutusuna bırakmış

Müştekilerden Sibel Z, AA muhabirine, kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin telefonla ulaşarak, hesabının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ele geçirildiğini söylediğini anlattı.

Epilepsi hastası olduğu için korkuya kapıldığını belirten Sibel Z, "Bana, isterlerse evime operasyon yapabileceklerini söylediler. Onlara epilepsi hastası olduğumu söyledim. Bankadaki paramın kayıt altında olduğunu, güvenlik için çekmek gerektiğini söylediler. Parayı çekerek bir parktaki çöp kutusuna bıraktım. Daha sonra beni arayan kişiye ulaşamadım." ifadelerini kullandı.

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dolandırıcılık Mersin telefonla dolandırıcılık

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