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GÜNCELLEME - Muğla'da tur otobüsü şarampole düştü: 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:01 | Son Güncelleme

Seydikemer ilçesindeki kazada 26 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk Meral yönetimindeki tur firmasına ait 26 AJ 808 plakalı otobüs, Eşen Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçtaki 33 Türk yolcudan 26'sı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüsteki yolcuların Antalya'nın Kaş ilçesine gittikleri, sürücünün, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Muğla Seydikemer tur otobüsü

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