GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 39'a çıktı

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 39'a yükseldi.
Magnitogorsk şehrindeki 10 katlı binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy, yaptığı açıklamada, enkazdan 39 cesedin çıkarıldığını bildirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan, yaptığı açıklamada, son cesedin çıkarıldığını belirterek, enkaz altında ceset kalmadığını ifade etti. Çupriyan, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
Magnitogorsk şehrindeki binada yerel saatle 06.00 civarında yaşanan patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından bir bebek ise olaydan yaklaşık 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı.
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