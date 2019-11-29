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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklanarak hastane önüne bırakılan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:30 | Son Güncelleme

Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ZANLILARIN YAKALANIP TUTUKLANMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da bıçaklandıktan sonra yaralı halde hastane önüne bırakılan genç, hayatını kaybetti.

Merkez Karaköprü ilçesindeki özel bir hastanenin önüne gelen bir otomobildeki şüpheliler, yaralı bir kişiyi bırakarak kaçtı.

Görevliler tarafından hastanede tedavi altına alınan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemede aldığı bıçak yaralarından dolayı öldüğü tespit edilen kişinin, 26 yaşındaki Yakup Bendaş olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Bendaş'ı hastane önüne bırakıp kaçan otomobildeki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önce Bendaş'ı hastaneye bırakıp kaçan otomobili tespit etti, ardından da araçtaki şüphelilerin kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda hayatını kaybeden Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y (21), ve V.K'yi (32) olayda kullanılan suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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