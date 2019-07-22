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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'ya roket düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 23:57 | Son Güncelleme

Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaralıları hastanede ziyaret etti YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'ya roket düştü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına roket isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan biri çocuk 6 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ev sahibi Yusuf Atan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

- Vali Erin yaralıları ziyaret etti

Öte yandan, ilçeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yetkililerden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Erin, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye hoparlöründen yapılan anonslarda da vatandaşların park ve caddelerde dolaşmamaları istendi.

- Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı vatandaşların Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ifade edilerek, "Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar roket Şanlıurfa

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