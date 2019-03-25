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GÜNCELLEME - Şırnak'ta otomobil sele kapıldı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sele kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti - Konya'dan Şırnak'a müezzin atanan Hüseyin Avni Yavuz'un oğlu ile yaralı kurtulduğu olayda, sürüklenen otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden eşi ve annesinin cenazesi Konya'da toprağa verilecek BİLGİLER GÜNCELLENDİ, İL MÜFTÜSÜ İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sele kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Şırnak'a müezzin kayyım atanan Hüseyin Avni Yavuz'un (38) kullandığı, plakası henüz bilinmeyen otomobil, Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yavuz ve oğlu Hasan Yavuz (12) sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Yavuz'un annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz'un cesedi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

Olayda yaralanan Hüseyin Avni Yavuz ve oğlu, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Yavuz, taburcu edildi, oğlu Yavuz'un tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesinin hava yolu ile Ankara'ya oradan da toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderileceği belirtildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ve İl Müftüsü Ramazan Tolan da Cizre Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret etti, durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İl Müftüsü Tolan yaptığı açıklamada, Hüseyin Avni Yavuz'un 15 gün önce Şırnak merkezde bir camiye müezzin-kayyım atandığını belirtti.

Yavuz'un 15 gün önce gelip göreve başladığını ifade eden Tolan, ailesini getirmesi için kendisine izin verdiklerini söyledi.

Tolan, Yavuz'un gece özel aracıyla ailesiyle Şırnak'a gelirken aşırı yağış sonucu sel meydana geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Otomobil çukura düşmüş. Hüseyin Avni hocamız ve oğlu aracın kapılarının açılması suretiyle çıkıyor. Vatandaşlar ve devriye gezen polis ekiplerimiz tarafından gece kurtarılıp hastaneye getirildiler. Araç bir menfezden de geçerek 500 metrelik sürüklenmeden sonra Dicle nehrini kenarında devrilmiş vaziyette bulundu. Maalesef eşi ve annesi aracın içerisinde sıkışmak suretiyle vefat ettiler. Cenazeler araçtan 02.30'da çıkarıldı. Kaymakam, emniyet mensupları, AFAD ve UMKE çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Yavuz ve oğlunun 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye getirildiğini anlatan Tolan, Yavuz'un taburcu edildiğini ancak oğlunun tedavisinin, birkaç gün daha süreceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Tolan, bugün saat 18.00'de hava yolu ile Ankara'ya gönderecekleri cenazelerin oradan da Konya'ya nakledileceğini ifade ederek, cenazelerin orada İl Müftülüğü yetkililerince karşılanacağını bildirdi.

Yavuz'un babasının da Kur'an kursu öğreticisi olduğunu anlatan Tolan, Yavuz ailesine başsağlığı diledi.

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