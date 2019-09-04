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GÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

Aracının önünü kesen kişi tarafından silahla yaralanan iş adamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti YARALANAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de aracının önünü kesen kişi tarafından silahla yaralanan iş adamı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı aracıyla Uğur Mumcu Caddesi'nde seyrederken, silahlı bir kişi tarafından yolu kesildi. Yolu kesen kişi, Beyhan'a silahla ateş açtı.

Beyhan, saldırı sonucunda ağır yaralanırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beyhan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Beyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yetkililer, Beyhan'ın arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı bir kişinin saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamı silahlı yaralama sultangazi

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