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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:28 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 TCB 77 ve 34 TEB 16 plakalı iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Filistin uyruklu 9 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüleri Kahraman Beler ve Seyithan Baday'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ

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