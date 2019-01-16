HABER

GÜNCELLEME - Trablus'taki çatışmalarda 5 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:42 | Son Güncelleme

Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 ay sonra yeniden başlayan çatışmalarda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 5 kişi öldü.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanı Ahmed bin Ömer, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde yaşanan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Bin Ömer, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını, 1 kişinin yoğun bakımda yattığını ifade etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus'ta ateşkes ihlallerine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Trablus'un güney kesimlerinde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiği, olayların tırmanması karşısında seyirci kalınmayacağı, gerekli tüm tedbirlerin alınacağı aktarıldı.

Taraflara sivillerin canlarına, mallarına ya da kamu malına yönelik doğrudan ya da dolaylı bir saldırının, uluslararası insan hakları kanunlarına aykırı olduğu uyarısı yapılan açıklamada, ateş açanların bunlardan sorumlu olduğu ifade edildi.

- 4 aylık ateşkes sona erdi

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sona erdiren çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine başlamıştı.

Çatışmalar Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- 115 kişi ölmüştü

Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
1 tonluk uyuşturucu operasyonunda binbaşı ile birlikte 18 kişi tutuklandı1 tonluk uyuşturucu operasyonunda binbaşı ile birlikte 18 kişi tutuklandı
Suriyeli göçmen son anda kurtarıldıSuriyeli göçmen son anda kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

Çöplükte mahsur kalan Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

Bakanlık'tan flaş açıklama: Kararlılıkla sürdürülecektir

Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç saldırısı...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.