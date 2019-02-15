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GÜNCELLEME - Uşak'ta silahlı saldırgana müdahale eden polis şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Banaz ilçesinde balkondan evine girdiği kadın ile annesini rehin alan silahlı saldırgana müdahale eden polis memuru şehit düştü, zanlı öldürüldü - Uşak Valisi Funda Kocabıyık: - "Olay her yönüyle inceleniyor, adli soruşturma sürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde, silahla eve giren kişiye müdahale eden polis memuru şehit oldu, saldırgan öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, silahlı bir kişinin, Dilek Mahallesi'ndeki binanın ikinci katına tırmanarak balkondan girdiği ve evdeki 2 kadını rehin aldığı yönündeki ihbar üzerine, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekiplerin eve girmesi üzerine av tüfeğiyle Gülay A. ve annesini rehin alan Çetin Kaplan polislere ateş etti.

Polis memuru Mehmet Aksoy ile evdeki Gülay A'nın annesi ayağından yaralandı. Çıkan çatışmada saldırgan Çetin Kaplan öldürüldü.

Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Aksoy, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan kadın, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, saldırganın, aralarında önceden ilişki olduğu iddia edilen Gülay A'nın evine bir süre önce de silahla girdiği, polislerce gözaltına alındığı, adli süreç sonucu zanlıya evden uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Saldırganın, tehdit, yaralama ve çeşitli suçlardan 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

- Şehit polis memuru 2 çocuk babasıydı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek bilgi alan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, Mehmet Aksoy'un, saldırgan tarafından rehin alınan kadını kurtarmaya çalışırken şehit düştüğünü söyledi.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Vali Kocabıyık, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, çok üzgünüz. Görevi başında kahramanca şehit düşen polisimizin 2 çocuğu var, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin otopsi işlemleri ilimizde yapılacak. Ardından bugün düzenleyeceğimiz törenle memleketi Konya'ya göndereceğiz. Olay her yönüyle inceleniyor, adli soruşturma sürüyor." dedi.

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