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GÜNCELLEME - Yaşlıları yardım bahanesiyle soydukları iddia edilen zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

Kendilerini SGK ve kaymakamlık çalışanı olarak tanıtarak girdikleri yaşlıların evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Zanlıların devlet yardımı gibi göstererek yaşlılara verdikleri parayı bozdurmalarını istediği, ev sahiplerini bu bahaneyle uzaklaştırdıktan sonra evlerini soyduğu öne sürüldü ADLİ SONUÇ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya kaymakamlık çalışanı gibi tanıtarak girdikleri yaşlılara ait evlerde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık 2018'de Sarayköy ilçesinde 87 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Atagün'ün evine, kendilerini kaymakamlık çalışanı olarak tanıtarak giren 2 kişinin evden 20 bin lira çaldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu Rasim E. (38) ve Ozan B'nin (44) Muğla, Uşak, Isparta, İzmir ve Denizli'de yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kendilerini SGK veya kaymakamlık görevlisi olarak tanıtarak girdikleri, "yardımda bulunacağız" bahanesiyle çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

- Uşak'a kadar takip edip suçüstü yaptılar

Jandarma ekipleri, Tavas ilçesi Hırka Mahallesi'nde 80 yaşındaki bir kadının evinden paralarının çalınması ihbarının ardından şüphelilerin kullandığı otomobili, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasından belirledi.

Sahte plakalı olduğu belirlenen otomobili Uşak'a kadar takip eden ekipler, bir yaşlının evinden hırsızlık yapmaya çalışan zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 30 bin lira, 15 Ata altını, 3 çeyrek altın, 150 gram esrar, 19 gram eroin ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinde suçlamaları kabul etmedikleri, yaşlılara yardım yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Tavas Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Devlet yardımı bahanesiyle yaşlılara para veren zanlıların 100 liralık banknotun üstünü almak için parayı bozdurmalarını istedikleri, ev sahiplerinin para bozdurmak için sokağa çıktıkları sırada da evlerini soydukları iddia edildi.

Şüphelilerin bu yolla girdikleri 15 evden yaklaşık 130 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürüldü.

Öte yandan zanlıların araçlarına akaryakıt aldıkları istasyonlara da sahte para vererek alışveriş yaptıkları tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli dolandırıcı

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