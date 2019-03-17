HABER

GÜNCELLEME - Zimbabve'deki hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 65'e yükseldi ÖLÜ SAYISI VE DETAY EKLENDİ

HARARE (AA) - Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 65'e çıktı.

Chimanimani meclis üyesi Joshua Sacco, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağış ve tropikal hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'den 65'e yükseldiğini belirtti.

Bölgedeki yüzlerce evin çöktüğünü, yollar ve köprülerin zarar gördüğünü ifade eden Sacco, çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sacco, kuvvetli yağış ve hortumdan milyonlarca kişinin etkilendiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Öte yandan Zimbabve Enformasyon Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, hortum mağdurlarına doğrudan yardım etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'deki (BAE) ziyaretini kısa kesti." ifadesine yer verildi.

Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın salı gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

PARTNER Gören photoshop sanıyor ama... Gören photoshop sanıyor ama...
"Dünyada İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret eylemleri gitgide artıyor""Dünyada İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret eylemleri gitgide artıyor"
Deniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdiDeniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hortum Zimbabve

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.