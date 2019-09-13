HABER

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:54 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Çorum, Kütahya ve Bartın'da aralarında eski emniyet müdürü, polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K, E.D, F.K, M.Z, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.K, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.