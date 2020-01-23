Günde 8 saat oturmak sigara kadar tehlikeli!

Dr. Sinan Akkurt, “Sürekli oturanlarda en sık karşılaşılan sorun bel omurları arasındaki disklerin şişmeye başlamasıdır ve bu genellikle kronik bir sorun haline gelerek fıtığa dönüşür. Günde 8 saatin üzerinde oturanlar en büyük risk grubudur. Bilgisayar başında çalışırken, yemek yerken, sohbet ederken, film izlerken, telefonla konuşurken, arabada giderken hep oturuyoruz. Günde kaç saatinizi oturarak geçirdiğinizi hesapladığınızda şaşıracaksınız.” dedi.

Basit ve bilinçsiz bir hareket olarak yapılan sürekli oturmanın sağlığa zararları saymakla bitmiyor. Düşük enerji tüketimi; obezite, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, fıtık, depresyon, kronik ağrı, romatizmal hastalıklar ve kalp hastalıkları ile ilişkilendiriliyor. Fiziksel hareketsizliği “küresel bir halk sağlığı sorunu” olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada her yıl yaklaşık 3.2 milyon ölüm, yetersiz fiziksel aktiviteden kaynaklanıyor. Dr. Sinan Akkurt’un verdiği bilgilere göre, oturdukça vücudun antioksidan madde üretimi azalmasına ve yükselen insülin nedeniyle hücre büyüme faktörlerinin artmasına bağlı olarak sürekli oturmak kansere de davetiye çıkarıyor.