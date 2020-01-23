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Günde 8 saat oturmak sigara kadar tehlikeli!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Masa başı çalışma, sürekli araba kullanma ya da evde hareketsiz bir yaşam şeklini benimseme gibi nedenlerle sürekli oturma halinde olmanın fıtıktan kansere kadar birçok hastalığa davetiye çıkardığını kaydeden Dr. Sinan Akkurt, her saat başı 5-10 dakikalık egzersiz molaları ve günde en az 30 dakika açık hava yürüyüşü önerdi.

Günde 8 saat oturmak sigara kadar tehlikeli!

Dr. Sinan Akkurt, “Sürekli oturanlarda en sık karşılaşılan sorun bel omurları arasındaki disklerin şişmeye başlamasıdır ve bu genellikle kronik bir sorun haline gelerek fıtığa dönüşür. Günde 8 saatin üzerinde oturanlar en büyük risk grubudur. Bilgisayar başında çalışırken, yemek yerken, sohbet ederken, film izlerken, telefonla konuşurken, arabada giderken hep oturuyoruz. Günde kaç saatinizi oturarak geçirdiğinizi hesapladığınızda şaşıracaksınız.” dedi.

Basit ve bilinçsiz bir hareket olarak yapılan sürekli oturmanın sağlığa zararları saymakla bitmiyor. Düşük enerji tüketimi; obezite, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, fıtık, depresyon, kronik ağrı, romatizmal hastalıklar ve kalp hastalıkları ile ilişkilendiriliyor. Fiziksel hareketsizliği “küresel bir halk sağlığı sorunu” olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada her yıl yaklaşık 3.2 milyon ölüm, yetersiz fiziksel aktiviteden kaynaklanıyor. Dr. Sinan Akkurt’un verdiği bilgilere göre, oturdukça vücudun antioksidan madde üretimi azalmasına ve yükselen insülin nedeniyle hücre büyüme faktörlerinin artmasına bağlı olarak sürekli oturmak kansere de davetiye çıkarıyor.

Dr. Sinan Akkurt, alınabilecek temel önlemlerin başında her saat başı 5-10 dakikalık egzersiz molaları verilmesi ve yaz / kış fark etmeksizin günde en az 30 dakika açık hava yürüyüşü yapılmasını sayıyor. Spor yapmayı sevmeyen kişiler için “egzersiz dışı aktivite” olarak tanımlanan ev işlerinden asansör yerine merdiven kullanılmasına kadar pek çok alternatif uygulanabileceğini kaydeden Dr. Akkurt, “Günde yalnızca 3-4 saat bile hareket halinde olursanız haftada ekstra 1000 kalori yakarsınız. Gideceğiniz yere bir durak uzakta inip yürümek, bisiklete binmek, çocuklar ve hayvanlarla zaman geçirmek gibi pratik çözümler hayata geçirilebilir. Koşamıyorsanız kendinizi bunun için zorlamayın; yoga, pilates, dans gibi daha keyifli ve az yorucu seçenekleri de hayatınıza katabilirsiniz. Kas gücünü artırmak sağlığımız ve olası yaralanmalar karşısında iyileşme gücümüz açısından önemlidir. Sürekli oturmaktan kurtulmalıyız.” şeklinde konuştu.

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Oturmak ofis masa başı çalışma sağlık

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