HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

16.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

Güney Avustralya Üniversitesinin Çin Tıp Üniversitesi ve Katar Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü uzun süreli çalışmada, yumurta tüketiminin, Çinli yetişkinler üzerindeki etkisi değerlendirildi. Günde bir ya da daha fazla yumurta yemenin diyabet riskini artırabileceği belirlendi.

News Medival Life Sciences'ın haberine göre, Güney Avustralya Üniversitesinin Çin Tıp Üniversitesi ve Katar Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü uzun süreli çalışmada, yumurta tüketiminin, Çinli yetişkinler üzerindeki etkisi değerlendirildi.

1991-2009 arasında sürdürülen çalışmada, düzenli olarak günde bir ya da daha fazla yumurta (50 gram ile eşdeğer) tüketen kişilerde diyabet olasılığının yüzde 60 arttığı gözlendi.

KADINLARDA DAHA BELİRGİN

Güney Avustralya Üniversitesinde epidemiyolog ve kamu sağlığı uzmanı Dr. Ming Li, çalışmanın yürütüldüğü yıllar boyunca Çin'de sebze ve tahıl ağırlıklı geleneksel beslenme biçiminden daha fazla et, aperatif ve enerji yoğunluklu gıda içeren bir diyete geçildiğini söyledi.

Li ayrıca düzenli yumurta tüketenlerin sayısının 2009 yılında 1991'dekinin yaklaşık iki katına çıktığına işaret etti.

Düzenli yumurta tüketimi ve diyabet arasındaki bu ilişkinin kadınlarda daha belirgin olduğu da ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
İlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacakİlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacak
İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözlerİşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

'2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak'

'2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak'

Wuhan pandemiden sonra turizmi böyle canlandıracak!

Wuhan pandemiden sonra turizmi böyle canlandıracak!

Doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin ilk tepkileri içinizi ısıtacak

İlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacak

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.