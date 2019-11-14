GÜNDEM / 14 Kasım 2019

- Genel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulunacak.

- "Özel eğitim meslek okullarımız halen 71 ilde hizmet veriyor. 10 ilimizde ise henüz bu okullarımız bulunmuyor. Bu nedenle yıl sonuna kadar bu illerimizde en az bir özel eğitim meslek okulu açacak ve altyapısını oluşturacağız"

- "2020 yılı itibarıyla 81 ilimizin tamamında en az bir özel eğitim meslek okulumuz hizmet vermeye başlamış olacak"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Türkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyor

- Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı:

- "Geçen yılın ilk 8 ayında 66 bin ton, bu yıl ise aynı dönemde 78 bin ton üretimimiz oldu. Bu yıl 130 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Bu da rekor anlamına geliyor"

- "Bu yılın sonunda 45 bin ton atık yağ toplama hedefimiz var. Atık yağ toplamada yaşanan sorunlar çözüldüğü zaman bunun çok kısa sürede 90 bin tonlara çıkacağını öngörüyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- TÜSİAD'dan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:

- "Biz ve BusinessEurope senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz"

- "Bir taraftan Suriye'deki harekat (Brüksel'de) herkesin merak ettiği bir konu. Yeni parlamenterler oldukları için konuya çok da vakıf olduklarını düşünmüyorum. Nitekim yapılan açıklamalar, yapılan söylemler, bizim Türkiye'deki gözlemlerimizle tutarlı değil"

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

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