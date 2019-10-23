GÜNDEM / 23 Ekim 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ardından basın açıklaması yapacak belediye başkanlığını ziyareti sonrası alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

3- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüşecek, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’yı kabul edecek, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere Fransa’nın Strazburg kentine gidecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışı ile Teknopol İstanbul İdari Bina ve Kuluçka Merkezi Temel Atma törenlerine katılacak.

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Braga, Trabzonspor-Krasnodar ve Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısı düzenleyecek.

3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.

6- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2019-2020 sezonu ilk haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Spirou Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, Belçika ekibi Telenet Giants ile deplasmanda karşılaşacak.

- D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile sahasında karşılaşacak.

- Yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, denizlerde kaçak geçişlere karşı mücadelesini gece görüş özelliğine sahip dürbün ve termal kameralarla aralıksız sürdürüyor

- "Süreç tamamlandığında, kurumsal dış değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme raporu da yayımlayacağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmalar yapacağız"

- "Öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Bu dönem sektörlerle imzaladığımız iş birliği protokolleri ile proje kapsamına aldığımız okullarımızı dış değerlendirmeye aldık"

- "Okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamında kalite güvence sistemi kurduk"

- 1 Ocak-21 Ekim tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla düzensiz göçmen yakalayan Sahil Güvenlik, dalgalara karşı lastik botlarda kalabalık gruplar halinde yapılan yolculukların ölümle sonuçlanmasının de önüne geçti

(Selma Kasap-Ankara)

3- Büyük postane 110 yıldır tarihe tanıklık ediyor

- İstanbul'un sembolü binalardan biri olan Sirkeci'deki Büyük Postane, ihtişamı ve dikkati çeken mimari yapısıyla 110 yıldır tarihe tanıklık ediyor

- Mimarlığını Vedat Tek'in üstlendiği binanın yapına, 1905'te başlandı. 4 yılda tamamlanan bina, 23 Temmuz 1909'da Posta ve Telgraf Nezareti olarak faaliyete geçti

- İstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran:

- "Yeni yapılacak postane binası, İstanbul'daki yabancı posta merkezlerine karşı bir prestij meselesiydi"

- "Böylesine görkemli, ihtişamlı, mimari güzellikleri içinde barındıran bir binada görev yapmak çalışanlarımıza çok ayrı bir zevk veriyor"

- İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül:

- "Büyük Postane şehrin tarihi dokusunda yer alan, 90 metrenin üzerinde cepheye sahip anıtsal bir bina. Tasarımı ve inşası 4 yıl süren bu yeni kamu binası, sivil mimari de o güne kadar yapılmış en görkemli yapılardan ve Osmanlı modernleşmesinin simgelerinden biridir"

- "Hem simgesel değeri hem de işlevi göz önüne alındığında Osmanlı Canlandırmacılığı'nın ya da bilinen adıyla Birinci Milli Mimarinin, en önemli örneklerinin başında gelir"

(Semra Orkan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

