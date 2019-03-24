GÜNDEM / 24 Mart 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtımına, inşaat ve yapı sektörü temsilcileri ve belediye başkan adaylarıyla toplantı yapacak, biri Seyhan'da olmak üzere halkla buluşma etkinliklerine katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde esnaf ziyareti yapacak, STK temsilcileri ve iş çevreleriyle bir araya gelecek.

1- Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz" - "Yılın ilk yarısını bitirmeden açıklamış oluruz bu markayı" - "Tarım sektörü için geleceğe yönelik rekolte ve ürün fiyatları tahminleri konusunda meteorolojimiz çalışıyor" - "Seracılık alanında bizim Türkiye olarak onlara (Katar) verebileceğimiz Batı'dan çok daha fazla şey var"

(Tuba Şahin/Gökhan Ergöçün-Bursa)

2- GRAFİKLİ - Vatan ve millet sevdalısı bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

- Siyasete 1968'de Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi'ni kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 10 yıl geçti

- Anadolu gençliğinin okuyarak adam olması, milletine ve vatanına hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getiren Yazıcıoğlu, 24 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e mektup yazarak, "Eller silah değil, kalem tutmalı" diyen bir gençlik lideriydi

- 1980 askeri darbesinin ardından 7,5 yıl cezaevinde kalmasına rağmen "vatan ve millet aşkı" hiç dinmeyen Yazıcıoğlu, 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti

- Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas ve Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cadde, park ve okullara verilerek yaşatılıyor

(İsmail Hakkı Demir / Kahramanmaraş)

3- Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"

- Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz: