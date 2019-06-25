GÜNDEM / 25 Haziran 2019

- Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanığın Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Dicle Üniversitesi (DÜ) rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edilecek.

- UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, "güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, turistlerin ilgisini çekiyor - Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüş etabının ardından ulaşılan dağın zirvesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi - Avustralyalı turist Graham Douglas: - "Gördüğüm manzara harika. Böyle muazzam bir yer yok"

- "Dünya çapında yarışmamıza başvuran 4 bin 500 startup arasında en iyi 500'e giren startup'ları inceledik. İlk 10 sıradaki Londra, Singapur, Boston ve San Francisco gibi şehirlerin arasında İstanbul'un 8. sırada yer aldığını gördük"

(Kemal Karagöz / Adıyaman)

3- "'Ya suçunu itiraf edersin ya da tecavüze uğrayarak ölürsün' dediler"

- Esed rejiminin ceza evlerinde 9 ay boyunca işkence yaptığı Nur Hammad:

- "Telefonumun şifresini istediler ve resimlere bakmaya başladılar. Özel resimlerim vardı. Resimlerde çok güzel göründüğümü söyleyerek, kaç ÖSO unsuruyla birlikte olduğumu sordular. 'Ya suçunu itiraf edersin ya da tecavüze uğrayarak ölürsün' dediler"

- "Dayaktan bayıldığımda başörtümü çıkartmışlar. Neden çıkardıklarını sorduğumda dini değerlerime hakaret ederek devam ettiler. Allah’a ve Kuran'a sövdüler"

- "Plastik boruyla 23 defa sırtıma vurulduğunu hatırlıyorum. Acıdan öleceğimi sanıyordum. Ayılınca sorgu devam ediyordu. 3 kişi yorulduklarında, değişerek dövüyorlardı"

- "Hücrede olduğum sürece her 2 saatte bir kovayla su döküyorlardı. Yerde kanlar vardı ama kanın nereden geldiğini, neremin kanadığını bilmiyordum"

- "Günün bitip başladığını anlayamıyordum. Yeni günün başladığını verdikleri küçücük ekmek parçası ve az suda kaynatılmış patatesten anlıyordum"

- "Vücudumun çeşitli yerlerine vurduktan sonra saçlarımdan tutup kafamı su dolu varile soktular. Boğulacak gibiydim. Her boğulma haddine geldiğimde başımı kaldırıp itiraf etmemi istiyorlardı. Her yerim ıslakken elektrik veriyorlardı"

(Meryem Göktaş-Ömer Koparan/Afrin)

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