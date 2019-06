GÜNDEM / 25 Haziran 2019

- Hello Tomorrow'un Uluslararası Deep Tech Yarışması Hello Tomorrow Global Challenge, bu yıl 6'ncı kez Paris'te gerçekleştirilecek

- Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli:

(Kemal Karagöz / Adıyaman)

3- "'Ya suçunu itiraf edersin ya da tecavüze uğrayarak ölürsün' dediler"

- Esed rejiminin ceza evlerinde 9 ay boyunca işkence yaptığı Nur Hammad:

- "Telefonumun şifresini istediler ve resimlere bakmaya başladılar. Özel resimlerim vardı. Resimlerde çok güzel göründüğümü söyleyerek, kaç ÖSO unsuruyla birlikte olduğumu sordular. 'Ya suçunu itiraf edersin ya da tecavüze uğrayarak ölürsün' dediler"

- "Dayaktan bayıldığımda başörtümü çıkartmışlar. Neden çıkardıklarını sorduğumda dini değerlerime hakaret ederek devam ettiler. Allah’a ve Kuran'a sövdüler"

- "Plastik boruyla 23 defa sırtıma vurulduğunu hatırlıyorum. Acıdan öleceğimi sanıyordum. Ayılınca sorgu devam ediyordu. 3 kişi yorulduklarında, değişerek dövüyorlardı"

- "Hücrede olduğum sürece her 2 saatte bir kovayla su döküyorlardı. Yerde kanlar vardı ama kanın nereden geldiğini, neremin kanadığını bilmiyordum"

- "Günün bitip başladığını anlayamıyordum. Yeni günün başladığını verdikleri küçücük ekmek parçası ve az suda kaynatılmış patatesten anlıyordum"

- "Vücudumun çeşitli yerlerine vurduktan sonra saçlarımdan tutup kafamı su dolu varile soktular. Boğulacak gibiydim. Her boğulma haddine geldiğimde başımı kaldırıp itiraf etmemi istiyorlardı. Her yerim ıslakken elektrik veriyorlardı"

(Meryem Göktaş-Ömer Koparan/Afrin)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.