GÜNDEM / 29 Ağustos 2019

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Ortahisar ve Akçaabat Belediyelerini ziyaret edecek.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Otel'de düzenleyeceği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ETİ Bakır AŞ Tesislerini, Midyat Belediyesini, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Bulgaristan ile Finlandiya karşılaşacak.

- Vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak Kasapoğlu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yeni dönem yurt başvurularıyla ilgili bilgilendirme toplantısına katılacak.

- Vitrinleri rengarenk süsleyen kırtasiye ve okul malzemeleri, bağımsız laboratuvarlarda titiz kimyasal ve fiziksel testlerden geçiriliyor

5- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Genel kurulun ardından vakıf yöneticileri, Merkez Hakem Kurulu ile görüşecek.

- "Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü birtakım silgiler, kalemtıraşlar, oyun hamurları, parmak boyalar, slimelar gibi oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerimiz var. Bu tür ürünlerde 'CE' işaretini arıyoruz. 'CE' işareti ürünün güvenli olduğunu, standartlara ve hijyene önem verilerek üretildiğini gösteren bir üretici deklarasyonu"

- "Beslenme çantasında ağır bir plastik kokusu varsa kullanmasınlar. Boyar maddesi çok kolay bir şekilde çıkıyor, elinize, cildinize bulaşıyorsa bu tür ürünlerde de mutlaka bir kimyasal etki vardır"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

2- Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı

- Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 2 Eylül Pazartesi dolacak

- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu:

- "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullandıkları için karşılaştıkları cezayı ödemiş olanlar dikkat etsin, 2 Eylül'e kadar vergi dairelerine başvuruda bulunmayanlar iade haklarını kaybedecek"