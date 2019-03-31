GÜNDEM / 31 Mart 2019

1- Gelir vergisi beyannamesi için yarın son gün - Gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiralayan yaklaşık 1,9 milyon kişinin geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor - Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden online verebilecek ve anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapabilecek - Beyan edilen gelir vergisinin birinci taksit ödemesinin de aynı gün yapılması önem taşıyor

2- GRAFİKLİ - "Olmadı komutanım, başaramadık" sözünü mahkemede inkar etti - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve cezaevi girişinde karşılaştığı dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti'nin "Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" sözüne "Olmadı işte komutanım, başaramadık" şeklinde karşılık verdiği tanık beyanlarına yansıyan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Emin Ayık, mahkemede inkarı sürdürerek, böyle bir sözünün olmadığını ileri sürdü - Darbecilerin sözde atama listesinde "Sıkıyönetim 7. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevine devam" yazılan Ayık, Malatya Valiliğinin darbe teşebbüsünün önlenmesi konusunda almış olduğu önlemler kapsamında havaalanı pistlerinin ve sistemlerinin kapatılması talimatını uygulamamak için direnç gösterdi - Havalimanına 7 kargo uçağının iniş yapmasına izin veren Ayık, 7. Ana Jet Üssünden 4 F4 uçağının kalkışına müsaade ederek darbe teşebbüsünde aktif rol aldı - Dava dosyasına giren HTS kayıtlarında ise darbe girişimi sırasında darbecilerin merkezi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığının defalarca arandığı, Ayık'ın da Akıncı Üssü ile irtibat halinde olduğu yer aldı

(Volkan Kaşik/Malatya) 3- Beş kez kansere kafa tuttu, hastalara danışman oldu

- Meme, akciğer, kemik ve yumurtalık kanserine yakalanan Canan Perdahlı, yaşadığı tecrübeleri, kurucusu ve başkanı olduğu Metastatik Meme Kanseri Derneği'nde hastalarla paylaşıyor

- Canan Perdahlı:

- "Beşinci kez kanserle mücadele ediyorum, şimdi de yumurtalık kanseri oldum. Maalesef, meme kanseri tanısı alanlarda over kanseri olma riski de oluyor. Bu nedenle taramaları yaptırmak gerekiyor. Yılmak yok, mücadeleye tam gaz devam. Yaşam enerjisini yitirmedikten sonra hayat her şeyiyle harika"

- "Biz dernekte sadece metastatik meme kanseri ile ilgileniyoruz. Hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Hem toplu halk eğitimleri hem de hastalara yönelik grup çalışmalarını ücretsiz olarak yapıyoruz. İsteyen hastalar, bize ulaşabiliyor ya da biz hastanelere giderek kendilerine ulaşabiliyoruz. Şu anda 300'ün üzerinde danışmanlık alan hasta var"

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)

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