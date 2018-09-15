GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Sarayı'nda mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak ve iki lider baş başa görüşecek. - Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan ile Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk koyacak Başkan Erdoğan, Azadlık Meydanı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü törenlerine iştirak edecek. - Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. (Bakü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İznik'te halkla buluşma programına katılacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ile bir araya gelecek. - Orhangazi'de Yeniköy mahallesini ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Orhangazi'de STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve Gemlik'te halkla buluşma programına katılacak. - Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızının düğün törenine iştirak edecek. (Bursa/12.00-20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal tesis ve spor tesisi açılışını yapacak, Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Tabiat Parkı ve Extrem Sporları Merkezi'nde incelemede bulunacak, Onikişubat Belediyesi Hürriyet Mahallesi Spor Salonu'nun açılışı ile 2. Uluslararası Dondurma ve Kültür Sanat Festivaline katılacak. (Kahramanmaraş/13.00-18.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) SPOR 1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, "Türkiye Rallisi" adı altında Marmaris'te devam ediyor. - Organizasyonun üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etapları geçilecek. (Muğla/08.35/10.08/11.11) 2- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya MKE Ankaragücü-Akhisarspor, Göztepe-Kayserispor, Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Afyonkarahisar/17.00/İzmir/İstanbul/20.00) 3- Spor Toto 1. Lig'de 5. haftaya İstanbulspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Hatayspor müsabakalarıyla devam edilecek.