GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2019

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl-Sancak kara yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, İl Özel İdaresi'nde basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Balıkesir/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasına Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.30)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanş maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vac/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında Görele Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Giresun/16.00)

8- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3, TFF 3. Lig'de 13. hafta 5 maçla başlayacak.

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