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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arjantin'de düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda konuşma yapacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Salta)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

-Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin'de kabul edilecek.

(Moskova)

2- Aral Gölü'nü Kurtarma Uluslararası Fonu kurucu ülkeleri Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan devlet başkanları konseyi toplantısı Türkmenistan'da gerçekleştirilecek.

(Taşkent)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.

(Rize/19.15)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Boluspor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Bolu/19.15)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Antalya/19.00)

4- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.

***

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