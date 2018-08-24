GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2018

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.

(Rize/19.15)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Boluspor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Bolu/19.15)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Antalya/19.00)

4- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.

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