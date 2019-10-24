GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2019

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ve Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ayrı ayrı görüşecek.

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olacak.

(Sopron/19.00)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı, C Grubu'nda ise Bellona Kayseri Basketbol, İsveç ekibi A3 Basket'i ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/Kayseri/18.00)

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